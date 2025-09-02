Россия стала поставлять Китаю больше продуктов

Минсельхоз: В январе-июле 2025-го РФ увеличила поставки продуктов Китаю на 10 %

С января по июль 2025 года Россия увеличила поставки Китаю продовольствия. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщаетРИА Новости.

За полгода стали поставлять продуктов больше на 10 процентов. При этом страна готова наращивать эти объемы, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава ведомства Оксана Лут отметила, что РФ рассчитывает на рост числа российских предприятий, которым будет предоставлено право на экспорт свинины в Китай. Сейчас разрешение есть у «Мираторга», «Тамбовского бекона», «Великолукского мясокомбината» и по прогнозам Национального союза свиноводов до конца года его могут получить еще 5-6 российских компаний.

РФ после 15-летнего перерыва получила право на экспорт свинины в Китай в конце 2023 года. Сами поставки начались во втором квартале 2024-го. Начав в мае с месячных уровней в 677 тысяч долларов, они достигли к июлю текущего 12,4 миллиона.