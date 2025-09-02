Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 2 сентября 2025Экономика

Россия стала поставлять Китаю больше продуктов

Минсельхоз: В январе-июле 2025-го РФ увеличила поставки продуктов Китаю на 10 %
Вячеслав Агапов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С января по июль 2025 года Россия увеличила поставки Китаю продовольствия. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщаетРИА Новости.

За полгода стали поставлять продуктов больше на 10 процентов. При этом страна готова наращивать эти объемы, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава ведомства Оксана Лут отметила, что РФ рассчитывает на рост числа российских предприятий, которым будет предоставлено право на экспорт свинины в Китай. Сейчас разрешение есть у «Мираторга», «Тамбовского бекона», «Великолукского мясокомбината» и по прогнозам Национального союза свиноводов до конца года его могут получить еще 5-6 российских компаний.

РФ после 15-летнего перерыва получила право на экспорт свинины в Китай в конце 2023 года. Сами поставки начались во втором квартале 2024-го. Начав в мае с месячных уровней в 677 тысяч долларов, они достигли к июлю текущего 12,4 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о войсках Китая на Украине

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    Россия стала поставлять Китаю больше продуктов

    Выступление Януковича назвали «политической игрой»

    Россиянин поссорился с сыном и сломал ему пальцы на руке

    Максим Фадеев закрыл свой лейбл

    Ценам на съемное жилье в Москве предрекли рост

    Предсказан массовый наплыв россиян в Китай

    Звездная стилистка назвала самую модную обувь на осень

    Россиянина продали за 50 килограммов колбасы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости