Россия захотела запустить прямые рейсы еще в одну страну Азии

Россия и Пакистан проработают запуск прямого авиасообщения
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Россия захотела запустить прямые рейсы еще в одну страну Южной Азии — государства проработают вопрос запуска прямого авиасообщения с Пакистаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское министерство транспорта.

Также сообщалось, что в октябре 2025 года будет запущен пробный маршрут от пакистанского города Карачи до Москвы и Минска, который предполагает автомобильный проезд по территории Афганистана.

Ранее Россия захотела запустить прямые рейсы в Буркина-Фасо. Посол африканской страны Аристид Тапсоба рассказал, что в настоящее время эта инициатива обсуждается.

