Россия захотела запустить прямые рейсы в одну африканскую страну

Посол Тапсоба: Россия хочет запустить прямые рейсы в Буркина-Фасо
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Dave Primov / Shutterstock / Fotodom

Россия захотела запустить прямые рейсы в Буркина-Фасо. Об этом сообщил ТАСС посол африканской страны Аристид Тапсоба.

«Я бы сказал, что у нас уже есть российская компания, которая хочет запустить прямое авиасообщение между Уагадугу и Москвой, между столицами Мали и Нигера и Москвой. Сейчас это обсуждается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах форума «Технопром–2025» в Новосибирске.

По его словам, соответствующие меры позволят развивать туризм в Буркина-Фасо, а также в России. Дипломат добавил, что с начала года страна Африки приняла более 500 россиян. Не все из них приехали исключительно с туристической целью, заметил он — в Уагадугу проходил фестиваль кино и телевидения.

Также Тапсоба анонсировал визит делегации из Буркина-Фасо в Санкт-Петербург в октябре для работы над вопросами сотрудничества стран в сферах туризма и экономики. Он отметил, что состав экспертной группы из африканской страны превысит 500 человек.

Ранее в России захотели упростить визовый режим с четырьмя африканскими странами: Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини.

