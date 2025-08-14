В России захотели упростить визовый режим с четырьмя странами Африки

В России захотели упростить визовый режим с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком

В России захотели упростить визовый режим с четырьмя африканскими странами: Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Об этом заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин в интервью изданию «Африканская инициатива».

Дипломат уточнил, что соответствующие проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении. Он добавил, что Зимбабве, Кения и Эсватини включены в список стран, граждане которых могут оформить электронные российские визы. Башкин не исключил, что в него могут быть добавлены и другие государства Африки.

Ранее сообщалось, что с 2023 года турпоток из Африки в Россию вырос почти на 60 процентов. Заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова отметила, что планируется еще активнее продвигать туризм в нашу страну среди государств континента.