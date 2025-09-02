Россиян призвали бороться с плесенью

Биолог Золотарева: Плесени в ванной не будет при низкой влажности и вентиляции

Плесень в ванной комнате возникает из-за активного роста микроскопических грибов, преимущественно родов Aspergillus и Penicillium, которые могут вырабатывать микотоксины, при длительном воздействии вызывающие аллергии, раздражение дыхательных путей и хронические заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА Мария Золотарева.

Основные причины возникновения плесени — влажность воздуха выше 70 процентов и температура от плюс 20 до плюс 30 градусов, а также плохая вентиляция. Грибок особенно быстро развивается в пористых материалах: швах между плитками, силиконовых герметиках, гипсокартоне. Главным фактором риска является скопление влаги на поверхностях.

Для борьбы с плесенью важен стабильный воздухообмен: нужно не только установить вытяжку, но и следить за ее исправной работой, так как вентиляционные каналы часто засоряются. Для проверки работы используют специальный прибор — анемометр, или обращаются к специалистам.

Профилактика возникновения плесени включает регулярное проветривание, контроль влажности, а также использование осушителей в климатически влажных регионах. После приема душа или других водных процедур рекомендуется протирать насухо стены, пол и швы. Белье лучше сушить вне ванной комнаты. При ремонте советуют применять материалы с биоцидными добавками и отдавать предпочтение эпоксидным затиркам, устойчивым к влаге, в отличие от силиконовых герметиков без антимикробной защиты.

При появлении плесени для поверхностного удаления применяют уксус и перекись водорода, однако они убирают только видимую часть грибка и не уничтожают споры. Для более надежной обработки используют средства на основе четвертичных аммониевых соединений, применяемые в медицине.

Если поражение значительное, может потребоваться замена герметика на антисептический, обработка дезинфектантами и косметический ремонт стен и потолков. После устранения плесени важно продолжать профилактику: контролировать влажность, проветривать и регулярно дезинфицировать помещения.

