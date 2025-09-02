Интернет и СМИ
12:09, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали пять правил защиты от мошенников

МВД призвало прерывать телефонный разговор, чтобы защититься от мошенников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам назвали пять правил, помогающих защититься от мошенников. Рекомендации перечислило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В первую очередь в ведомстве порекомендовали внимательно следить за тем, чему человек уделяет внимание во время телефонного разговора. «Ваше внимание — это валюта. Прервав разговор, вы фактически разрушаете схему», — объяснили правоохранители.

Если человеку позвонили с неизвестного номера, в МВД посоветовали соблюдать правило паузы и не сразу реагировать на тревожное или заманчивое предложение. При этом после паузы необходимо сообщить собеседнику, что человек планирует перезвонить по официальному номеру организации, от имени которой звонит неизвестный.

Кроме того, специалисты призвали никогда не звонить по номерам из СМС, так как настоящие номера различных организаций можно найти на их официальных сайтах. Также они посоветовали следить за страницами, посвященным кибербезопасности, чтобы быть в курсе новых мошеннических схем.

Наконец, МВД порекомендовало регулярно обновлять приложения, установить на устройства антифрод-сервисы и подключить двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах. «Технический щит не заменяет здравый смысл, но усиливает его», — заключили эксперты.

Ранее МВД перечислило пять способов распознать, что собеседнику пишет мошенник со взломанного аккаунта. Отмечается, что в этом случае человек будет отправлять подозрительные ссылки или файлы.

