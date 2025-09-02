Россиянам разъяснили правила срубки деревьев на дачном участке

Сенатор Епифанова: Соседское дерево можно срубить, если оно затеняет участок

Удаления соседского дерева можно требовать в том случае, если оно растет слишком близко к границе между участками и затеняет вашу территорию, мешая полноценно пользоваться землей. Правила срубки чужих растений дачникам разъяснила сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова в беседе с RT.

Эксперт отметила, что в большинстве российских регионов установлено минимальное расстояние для посадки деревьев от межи. «Например, для высокорослых деревьев — не менее четырех метров. Поэтому при планировании посадок на своем участке необходимо учитывать интересы своих соседей. Недопустимо создавать им долговременное затенение, которое препятствует ведению хозяйства или комфортному проживанию на участке», — рассказала она.

При возникновении проблемы с соседскими деревьями Епифанова посоветовала в первую очередь попытаться решить вопрос мирным путем. Если соседи откажутся идти навстречу, рекомендуется направить им официальное уведомление, при игнорировании которого можно обратиться в администрацию или суд.

