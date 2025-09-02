Россия
Россиянину отказали в трудоустройстве из-за слишком женственного голоса

Москвичу отказали в трудоустройстве из-за слишком женственного голоса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Жителю Москвы отказывали в трудоустройстве из-за слишком женственного голоса. Чтобы решить проблему россиянин обратился к медикам. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Медики из больницы № 52 объяснили пациенту, что у него развился «мутационный фальцет». Врачи рассказали, что такое случается, когда в подростковом периоде ломается голос и остается высоким. Горожанин признался, что из-за этой особенности чувствовал себя неуверенно и не мог построить карьеру.

Ему провели операцию на щитовидном хряще, к которому «прикреплены» голосовые складки, так они расслабляются, а пациент говорит более низким голосом. После тиреопластики тембр голоса москвича стал ниже почти в полтора раза.

До этого стало известно, что жительница Астраханской области купила диплом юриста и более 15 лет проработала по нему в МВД.

