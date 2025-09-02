Бывший СССР
Российский офицер назвал главную задачу ВС России в Донбассе

Командир штурмовиков Миссионер: Главная задача армии России — истощить ВСУ
Алевтина Запольская
Фото: Александр Река / ТАСС

Главная задача армии России в Донбассе заключается в истощении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир штурмовой роты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Миссионер в беседе с «Лентой.ру».

«Главная задача — не прорвать оборону, а истощить противника. Тогда фронт посыплется сам, без глубоких прорывов. И это происходит все чаще», — заявил российский офицер.

По словам командира штурмовиков, иногда российские военнослужащие занимают позиции ВСУ без боя и подтягивают туда огневые средства. При этом украинским подразделениям нечем на это ответить, подчеркнул Миссионер.

Ранее на Украине назвали находящийся под контролем России процент территории страны. По данным аналитического ресурса Deep State, ВС РФ в течение августа взяли 464 квадратных километра и вышли на показатель 19 процентов.

