Российский пенсионер открыл огонь по бывшей жене и ее сестре

В Иркутске суд приговорил пенсионера к 16 годам за убийство экс-жены и ее сестры

В Иркутске суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 70-летнего местного жителя, который расправился с бывшей женой и ее сестрой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

С пенсионера также взыскали более 2,8 миллиона рублей в пользу матери женщин и сына одной из них. Мужчина в судебном заседании вину признал, выдвинув свою версию произошедшего.

По версии следствия, 3 января пьяный осужденный начал ссориться с 55-летней бывшей супругой. В какой-то момент он трижды прицельно выстрелил в нее из карабина «Тигр». Дважды мужчина попал в спину потерпевшей, ранения оказались смертельными. На звук выстрелов из соседней квартиры пришла 57-летняя сестра пострадавшей. По ней также открыли огонь.

Полицию вызвали соседи, которые пытались обезоружить стрелка. В его квартире нашли три военных винтовочных патрона, оборот которых на территории России запрещен.

