Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:03, 2 сентября 2025Силовые структуры

Российский пенсионер открыл огонь по бывшей жене и ее сестре

В Иркутске суд приговорил пенсионера к 16 годам за убийство экс-жены и ее сестры
Варвара Митина (редактор)

Фото: Unsplash

В Иркутске суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 70-летнего местного жителя, который расправился с бывшей женой и ее сестрой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

С пенсионера также взыскали более 2,8 миллиона рублей в пользу матери женщин и сына одной из них. Мужчина в судебном заседании вину признал, выдвинув свою версию произошедшего.

По версии следствия, 3 января пьяный осужденный начал ссориться с 55-летней бывшей супругой. В какой-то момент он трижды прицельно выстрелил в нее из карабина «Тигр». Дважды мужчина попал в спину потерпевшей, ранения оказались смертельными. На звук выстрелов из соседней квартиры пришла 57-летняя сестра пострадавшей. По ней также открыли огонь.

Полицию вызвали соседи, которые пытались обезоружить стрелка. В его квартире нашли три военных винтовочных патрона, оборот которых на территории России запрещен.

Ранее в Москве местный житель расправился с бывшей женой и ранил ее мужа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о подписанном меморандуме по «Силе Сибири-2»

    В российском городе школьников перевели на дистант в первый день занятий из-за атаки БПЛА

    Ряд российских регионов предупредили о 40-градусной жаре

    Напавшие на российского полицейского мигранты задержаны

    Замужняя женщина нашла любовника на 11 лет моложе и оказалась в тупике

    Уничтожение Парубия назвали заказом Зеленского

    Стало известно о потере 80 процентов личного состава ВСУ на одном направлении

    В российском городе из квартиры вынесли неразорвавшийся снаряд ВСУ

    «Газпром» увеличит объемы поставок газа Китаю

    Российский пенсионер открыл огонь по бывшей жене и ее сестре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости