11:35, 2 сентября 2025Силовые структуры

Российский подросток рассказал на видео о подготовке теракта на оборонном предприятии

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Один из трех задержанных при закладке самодельного взрывного устройства на оборонно-промышленном комплексе (ОПК) в Ижевске подростков рассказал на видео о подготовке теракта. Ролик в своем Telegram-канале публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах молодой человек, одетый в красный балахон, рассказал полицейским, что после получения задания от куратора в мессенджере, забрал спрятанное в рюкзак взрывное устройство и поместил его дома в шкаф. Позже в указанное время он принес посылку к оборонно-промышленному предприятию.

Ранее стало известно, что троих подростков в возрасте 15-17 лет задержали в Ижевске при закладке самодельного взрывного устройства на оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Две девочки и мальчик искали быстрый способ подзаработать летом. В июле они вышли на контакт, предположительно, с представителем украинских спецслужб.

