Появились подробности подготовки подростками теракта на оборонном предприятии

В Ижевске три подростка пытались заложить взрывное устройство на ОПК

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали троих подростков 15-17 лет при закладке самодельного взрывного устройства на оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, две девочки и мальчик искали быстрый способ подзаработать летом. В июле они вышли на контакт, предположительно, с представителем украинских спецслужб. Он поручил им устроить взрыв на оборонном предприятии.

Как рассказал юноша, после этого ему поручили съездить за посылкой. Это оказался рюкзак с «каким-то предметом» внутри. На хранение подросток забрал посылку себе домой, а в августе все трое отправились закладывать взрывчатку около проходной ОПК. В этот момент их задержали. Молодым людям предъявлено обвинение в покушении на террористический акт.

