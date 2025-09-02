Путешествия
Пассажиров самолета экстренно эвакуировали из-за кричавшего «я вас запомнил» попутчика

Daily Mail: Пассажир авиакомпании Avianca угрожал попутчикам найти их в Колумбии
Пассажиров самолета в Колумбии экстренно эвакуировали из-за попутчика, выкрикивавшего угрозы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел 31 августа на борту авиакомпании Avianca во время рейса из города Букараманга в Боготу. Один из пассажиров внезапно встал со своего места и обратился к туристам с угрозой найти их. Он кричал: «Я вас запомнил».

На опубликованных кадрах члены экипажа пытаются усмирить мужчину в черной спортивной куртке и светлой бейсболке, который стоит среди прохода. Уточняется, что путешественник не угрожал людям оружием, однако клиенты компании запаниковали. На борту также находилась беременная женщина.

Колумбийская актриса Кэтрин Порто, летевшая этим рейсом, рассказала, что мужчина начал вести себя странно сразу после посадки. «Он сказал, что хочет увидеть свою семью, а если мы хотим увидеть свою, то нам не следует ехать с ним», — добавила Порто.

Экипаж вызвал полицию, которая арестовала дебошира и подтвердила, что он не был вооружен. Всех пассажиров вывели из лайнера. Авиаперевозчик организовал им альтернативные рейсы в колумбийскую столицу. Расследование инцидента продолжается.

Ранее пассажир самолета попытался попасть в туалет во время взлета и напал на члена экипажа, помешавшего ему. Инцидент произошел на рейсе из Парижа в Тель-Авив.

