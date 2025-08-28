Путешествия
17:32, 28 августа 2025

Пассажир напал на мешавшего ему попасть в туалет бортпроводника и сорвал рейс

Пассажир Arkia напал на бортпроводника и сорвал рейс из Парижа в Тель-Авив
Алина Черненко

Фото: KITTIKUN YOKSAP / Shutterstock / Fotodom  

Пассажир авиакомпании Arkia во время полета напал на бортпроводника и сорвал рейс. Об этом сообщает портал The Times of Israel.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе из Парижа в Тель-Авив. Во время взлета мужчина, личность которого не раскрывается, попытался попасть в туалет, что запрещено правилами. Когда член экипажа помешал ему это сделать, агрессивный путешественник «физически и словесно» атаковал его.

Из-за произошедшего пилоты приняли решение совершить незапланированную посадку на Кипре. Там дебошира сняла с рейса полиция. Остальные пассажиры продолжили путь в точку назначения.

Ранее другой пассажир напал на члена экипажа самолета после приземления в аэропорту Европы. Он внезапно ударил бортпроводника, а потом сбежал и скрылся в терминале.

