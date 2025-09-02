Миллер заявил о срыве подготовки к отопительному сезону в Европе

Глава «Газпрома» Миллер предупредил Европу об угрозе остаться без газа зимой

Европейские страны не осознают проблемы с закачкой газа в свои подземные газовые хранилища (ПХГ) перед предстоящим зимним периодом. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его цитату приводит Telegram-канал компании.

По его словам, хранилища Германии заполнены только на 71,1 процента при целевом показателе 90 процентов, а Нидерландов — на 64,8 процента, хотя эти страны входят в пятерку европейских стран с самыми большими мощностями хранения. «Это создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов», — предупредил топ-менеджер.

Отдельно Миллер выделил ситуацию в Прибалтике, где единственное в регионе Инчукалнское ПХГ заполнено лишь наполовину, а среднесуточная закачка находится на историческом минимуме. Глава «Газпрома» считает, что подготовка к зиме фактически сорвана, а времени для того, чтобы исправить ситуацию, остается все меньше, ведь отбор газа из хранилищ начинается в октябре.

Он отметил, что разрыв между объемами отобранного из хранилищ в прошлую зиму и закачанного по состоянию на 31 августа газа составляет 18,9 миллиарда кубометров, а это второй результат в истории.

Между тем ранее РИА Новости подсчитало, что среднемесячная биржевая цена газа в Европе в августе упала на четыре процента в месячном выражении, до 390 долларов за тысячу кубометров.

Три года назад, когда Европа начала отказываться от российского газа, Миллер предупредил, что во время пика холодов зимой могут замерзнуть целые европейские города. Следующей весной «Газпром» признал, что Европе удалось избежать негативных последствий, но выразил сомнения, что успех удастся повторить.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович призвал не ждать топливного кризиса в Европе зимой 2025-2026 годов, потому что методы борьбы с такой угрозой отработаны в прошлые отопительные периоды.