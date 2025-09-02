В России высказались о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики

Климов: Готовность РФ к сотрудничеству с США на атомных объектах — рациональна

Готовность России к сотрудничеству с США на атомных объектах, о которой заявил президент страны Владимир Путин, — это рационально, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так о партнерстве Москвы и Вашингтона сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Что касается международного сотрудничества в сфере энергетики, то Россия никогда не говорила о том, что с кем-то не будет сотрудничать. То, что Соединенные Штаты Америки и Россия имеют достаточно серьезные достижения в сфере ядерной тематики, это правда. Если это будет сделано на каких-то объектах, которые интересны и той, и другой стороне, то это точно не противоречит законам», — высказался Климов.

Это рационально и показывает открытость нашей позиции и готовность к сотрудничеству по самому широкому кругу вопросов, что и говорилось на Аляске Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо допустил возможность сотрудничества России и США на атомных объектах в Словакии. Об этом сообщают РИА Новости.

Также Путин отметил, что российские и американские представители могут сотрудничать и на Запорожской АЭС.

