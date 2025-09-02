Ценности
07:01, 2 сентября 2025Ценности

Сыгравшая Наташу Ростову британская актриса снялась в откровенном купальнике

Британская актриса Лили Джеймс снялась в купальнике с откровенным вырезом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lilyjamesofficial

Британская актриса Лили Джеймс, сыгравшая Наташу Ростову в сериале телеканала BBC «Война и мир», снялась в откровенном виде. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном купальнике черного цвета. При этом на размещенном кадре видно, что изделие оформлено подчеркивающим ее грудь глубоким вырезом. В то же время внешний вид Джеймс дополнили солнцезащитные очки и золотая цепь с кулоном.

Кроме того, актриса поделилась фото, на которых продемонстрировала фигуру в белом платье с V-образными декольте и рюшами. Также она попозировала перед камерой в бикини.

В августе сообщалось, что Лили Джеймс разделась догола после съемок фильма «Гармония».

