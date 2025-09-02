Культура
19:01, 2 сентября 2025

Сын Алена Делона потребовал пересмотреть завещание отца

Сын актера Алена Делона Ален-Фабьен подал в суд на пересмотр завещания отца
Андрей Шеньшаков
Ален Делон

Ален Делон. Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Сын легендарного французского актера Алена Делона Ален-Фабьен уведомил свою сестру Аннушку и сводного брата Энтони о том, что подает на них в суд с целью отмены завещания, подписанного актером. Об этом сообщает газета Le Monde.

Ален-Фабьен считает, что документ был подписан в 2022 году, когда Ален Делон уже не обладал способностью принимать осознанные решения. При этом, мужчина решил действовать через судебного пристава и сообщил, что его возмутило, что в обновленной версии завещания исключительные права на творческое наследие отца перешли к его сестре, которая проживала вместе с Делоном в Швейцарии последние несколько лет.

Ален-Фабьен считает, что законно было бы вернуться к первоначальной редакции документа от 2015 года, по которой все имущество распределялись между наследниками в ином соотношении: 50 процентов — дочери и по 25 процентов — каждому из сыновей. Также младший сын артиста намерен оспорить дарственную, оформленную на Аннушку от имени отца в феврале 2023 года, когда Делон находился на лечении в женевской клинике Женолье.

Ранее стало известно, что собаку Алена Делона не будут усыплять, несмотря на предсмертную волю французского актера. Об этом рассказал Фонд защиты животных актрисы Брижит Бардо со ссылкой на родственников артиста.

