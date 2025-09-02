Сын Алена Делона потребовал пересмотреть завещание отца

Сын актера Алена Делона Ален-Фабьен подал в суд на пересмотр завещания отца

Сын легендарного французского актера Алена Делона Ален-Фабьен уведомил свою сестру Аннушку и сводного брата Энтони о том, что подает на них в суд с целью отмены завещания, подписанного актером. Об этом сообщает газета Le Monde.

Ален-Фабьен считает, что документ был подписан в 2022 году, когда Ален Делон уже не обладал способностью принимать осознанные решения. При этом, мужчина решил действовать через судебного пристава и сообщил, что его возмутило, что в обновленной версии завещания исключительные права на творческое наследие отца перешли к его сестре, которая проживала вместе с Делоном в Швейцарии последние несколько лет.

Ален-Фабьен считает, что законно было бы вернуться к первоначальной редакции документа от 2015 года, по которой все имущество распределялись между наследниками в ином соотношении: 50 процентов — дочери и по 25 процентов — каждому из сыновей. Также младший сын артиста намерен оспорить дарственную, оформленную на Аннушку от имени отца в феврале 2023 года, когда Делон находился на лечении в женевской клинике Женолье.

