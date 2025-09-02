Мир
22:26, 2 сентября 2025Мир

Трамп рассказал о положении США в космической гонке с Россией и Китаем

Трамп заявил, что США стали страной «номер один» в сфере космоса
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соединенные Штаты стали страной «номер один» в сфере космоса. Однако раньше Америка проигрывала России и Китаю в космической гонке, высказал мнение президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете Белого дома.

«Мы создали — и я создал — такую вещь, как космические войска. Это очень важно. Мы проигрывали космическую гонку Китаю и России, а теперь мы с большим отрывом номер один в космосе», — отметил политик.

Он также добавил, что планирует перенести штаб-квартиру космических сил из штата Колорадо в Алабаму.

В июле издание The National Interest написало, что Штаты рискуют потерять преимущество в космосе, поскольку Россия разрабатывает ракету «Амур-СПГ», которая может существенно повысить конкурентоспособность Москвы в этой отрасли.

До этого журналисты писали, что если американский лидер разорвет контракты с компанией SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, то это может обернуться для США зависимостью от России в космосе.

