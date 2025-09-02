Убийца попался из-за упавшего парика

В США полицейские поймали сбежавшего убийцу благодаря парику

В США сбежавшего убийцу поймали спустя пять лет в другом штате. Об этом сообщает WCVB.

25-летнего Диоблиса Уильямса заподозрили в расправе над двухлетним сыном его девушки в 2020 году. Мужчину арестовали, но он сбежал. В августе 2025 года полицейским удалось засечь телефон подозреваемого в городе Фрамингем. Местные правоохранители получили ориентировки на преступника и стали его искать.

27 августа полицейские заметили на улице подозрительных мужчин. На одном из них был парик и солнцезащитные очки. Сотрудники полиции решили проверить его, но он бросился бежать. В конце концов мужчина попался. Он споткнулся, его парик упал, и полицейские сразу узнали в нем Уильямса.

Предполагается, что Уильямс избил ребенка, пока его девушки не было дома. После он оставил его в ванной без присмотра, и тот захлебнулся в воде. Вскоре мужчина предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в США убийцу сотрудницы полиции округа Колумбия задержали через 30 лет после совершения преступления. Полицейским удалось найти нужные улики благодаря повторному расследованию.

