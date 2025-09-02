Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 2 сентября 2025Из жизни

Убийца попался из-за упавшего парика

В США полицейские поймали сбежавшего убийцу благодаря парику
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Framingham Police Department

В США сбежавшего убийцу поймали спустя пять лет в другом штате. Об этом сообщает WCVB.

25-летнего Диоблиса Уильямса заподозрили в расправе над двухлетним сыном его девушки в 2020 году. Мужчину арестовали, но он сбежал. В августе 2025 года полицейским удалось засечь телефон подозреваемого в городе Фрамингем. Местные правоохранители получили ориентировки на преступника и стали его искать.

27 августа полицейские заметили на улице подозрительных мужчин. На одном из них был парик и солнцезащитные очки. Сотрудники полиции решили проверить его, но он бросился бежать. В конце концов мужчина попался. Он споткнулся, его парик упал, и полицейские сразу узнали в нем Уильямса.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Предполагается, что Уильямс избил ребенка, пока его девушки не было дома. После он оставил его в ванной без присмотра, и тот захлебнулся в воде. Вскоре мужчина предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в США убийцу сотрудницы полиции округа Колумбия задержали через 30 лет после совершения преступления. Полицейским удалось найти нужные улики благодаря повторному расследованию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

    Россиянам рассказали о риске увольнения из-за селфи на рабочем месте

    Оползень уничтожил целую деревню в Судане

    Убийца попался из-за упавшего парика

    Вуди Аллен заявил о желании снять Трампа в новом фильме

    Названы самые безопасные регионы России

    Россиян предупредили о риске потерять ипотечное жилье при утрате дохода

    Раскрыта судьба Украины после саммита ШОС

    Мужчина изощренно отомстил постоянно ворующему ручки коллеге

    Раскрыт неочевидный секрет долгого и счастливого брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости