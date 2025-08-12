Из жизни
13:22, 12 августа 2025

Убийцу сотрудницы полиции поймали через 30 лет

People: В США убийцу 24-летней сотрудницы полиции задержали через 30 лет
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Metropolitan Police Department in Washington, D.C.

В США убийцу сотрудницы полиции округа Колумбия задержали через 30 лет после совершения преступления. Об этом пишет People.

16 сентября 1995 года 32-летний Кеннет Бернелл Уонсом позвонил в полицию Вашингтона и сообщил, что обнаружил возлюбленную — 24-летнюю Денну Фредерику Кэмпбелл — дома без признаков жизни. Коллеги девушки, которая проработала в полиции четыре года, насчитали на ее теле пять огнестрельных ранений.

Мужчина заявил, что ушел из дома около трех часов ночи, а вернувшись обнаружил Кэмпбелл на полу в крови. Ее табельное оружие пропало. Он предположил, что кто-то вломился в квартиру, чтобы украсть ценные вещи, увидел его возлюбленную и выстрелил в нее. Полицейские заподозрили в рассказе Уонсома что-то неладное и арестовали его, однако отпустили в том же году по неизвестной причине. Поймать преступника не удавалось более 30 лет.

После повторного расследования выяснилось, что Кэмпбелл боялась бойфренда и даже говорила коллегам, что если с ней что-то случится, то виновником следует считать его. Более того, следователи нашли и другие улики против мужчины, который сменил имя на Амир Джалил Али в 2021 году. Окружной прокурор Джон Маккарти признался, что не знает, почему его предшественник снял обвинения с преступника. Маккарти отметил, что было множество доказательств вины мужчины.

Прокурор понадеялся, что раскрытие этого преступление принесет облегчение родным и коллегам Кэмпбелл, которые ждали правосудия 30 лет.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жителя штата Орегон, который расправился с мужчиной в Айове 42 года назад. Следователи считают, что арестованный совершил преступление в 1983 году с двумя подельниками.

