Украинский волонтер раскрыл потери ВСУ

Волонтер ВСУ Чмут: Украинская армия ежедневно теряет 18 солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день теряют 18 человек. Об этом сообщил волонтер ВСУ Тарас Чмут, передает «Страна.ua».

Кроме того, по его словам, ежедневно ранения получают 243 украинских солдата, а еще 79 пропадают без вести. При этом, отметил Чмут, Киев мобилизует 30 тысяч человек в месяц, однако в боевые части доходит лишь 10 тысяч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие прекращения конфликта с Россией. Он заявил, что оно должно начаться с прекращения огня. «Эту позицию понимают и поддерживают все», — сказал украинский лидер.

