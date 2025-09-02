Волонтер ВСУ Чмут: Украинская армия ежедневно теряет 18 солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день теряют 18 человек. Об этом сообщил волонтер ВСУ Тарас Чмут, передает «Страна.ua».

Кроме того, по его словам, ежедневно ранения получают 243 украинских солдата, а еще 79 пропадают без вести. При этом, отметил Чмут, Киев мобилизует 30 тысяч человек в месяц, однако в боевые части доходит лишь 10 тысяч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие прекращения конфликта с Россией. Он заявил, что оно должно начаться с прекращения огня. «Эту позицию понимают и поддерживают все», — сказал украинский лидер.