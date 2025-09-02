Культура
14:37, 2 сентября 2025Культура

Умерла звезда «Сумерек»

Актер Грэм Грин из «Сумерек» и «Зеленой мили» ушел из жизни в возрасте 73 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Tim Shaffer / Reuters

Актер Грэм Грин, известный своими яркими ролями второго плана во многих крупных голливудских проектах, ушел из жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Звезде «Зеленой мили», «Крепкого орешка 3», «Одних из нас» и других фильмов и сериалов было 73 года. За свою роль в «Танцующем с волками» Грин получил номинацию на премию «Оскар» как лучший актер второго плана. Он также активно работал на телевидении, а его голос прозвучал в детском альбоме, за который артист получил премию «Грэмми» в 2000 году.

Грэм родился в канадской провинции Онтарио, в резервации Сикс-Нейшенс индейского народа ирокезов, и принадлежал к местному племени онайда. У него осталась супруга Хилари Блэкмор и дочь Лилли Лазар-Грин.

Ранее стало известно, что актер Кеннет Колли, известный по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах», ушел из жизни. Колли скончался от пневмонии, которая у 87-летнего актера развилась на фоне COVID-19.

