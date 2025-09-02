В Аргентине обвинили Россию в организации коррупционного скандала

Власти Аргентины обвинили разведку РФ в организации коррупционного скандала

Российскую разведку обвинили в организации коррупционного скандала с сестрой президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает Baza.

Как утверждает следствие, Карина Милей, которая занимает пост генсека администрации президента, участвовала в схемах взяток в медицинских контрактах на закупку лекарств для людей с ограниченными возможностями. По некоторым данным, она получала от 500 до 800 тысяч долларов. Схема стала известна после того, как Carnaval Stream опубликовала аудиозапись, на котором приближенный Милея Диего Спаньоло упомянул тот факт, что президент страны был в курсе происходящего.

Власти Аргентины заявили, что скандал был инсценирован в рамках попытки дестабилизировать правительство «людьми, связанными с российской разведкой и имеющими влияние в Венесуэле».

В свою очередь, посольство РФ в Аргентине опровергло причастность России к скандалу.

В начале года Хавьера Милея обвинили в мошенничестве. Тогда призвал своих подписчиков вложиться в криптовалюту с названием $Libra, созвучным названию партии либертарианца La Libertad Avanza («Свобода наступает»). Криптовалюта крайне быстро выросла в цене на четыре тысячи процентов, а затем ее стоимость обрушилась, упав с пиковых 4,5 миллиарда долларов до 336 миллионов.