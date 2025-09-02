В Чечне отреагировали на предъявление СБУ нового обвинения Кадырову

В Чечне отреагировали на предъявление СБУ обвинения главе республики Кадырову

В Чечне отреагировали на предъявление Службой безопасности Украины (СБУ) нового обвинения главе республики Рамзану Кадырову. Это прокомментировал в Telegram Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

СБУ сообщила о заочном предъявлении обвинений главе российского региона 1 сентября.

«Не говорите им, где он [Кадыров] находится», — иронично написал Дудаев, сопроводив пост эмодзи pray в виде сомкнутых в молитве рук.

СБУ подозревает главу Чечни в нарушении законов и обычаев ведения войны. Это стало вторым с начала спецоперации выдвинутым против Кадырова на Украине обвинением. Осенью 2022 года его обвиняли по двум статьям Криминального (Уголовного) кодекса Украины, среди которых «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Тем временем Рамзан Кадыров продолжает поддерживать российских солдат, проходящих службу в зоне проведения СВО. В конце августа он сообщил о направлении на спецоперацию новой партии военной техники. Бойцам передали автомобили «Джихад-Машина», системы пеленгации и радиоразведки «Изделие-34 "Вий"», генераторы, мотоциклы и дроны.