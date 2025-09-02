В Госдуме оценили угрозу украинцев бойкотировать турнир в Париже из-за допуска россиянки

В Госдуме назвали манипуляцией угрозы Украины бойкотировать турнир в Париже

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев оценил угрозы Украинской федерации гимнастики бойкотировать World Challenge Cup в Париже из-за участия российской спортсменки Ангелины Мельниковой в нейтральном статусе, призвав на них не реагировать. Его слова приводит «Матч ТВ».

Свищев назвал заявление главы украинской федерации Ирины Дерюгиной о возможном снятии команды с турнира манипуляцией. Он подчеркнул, что если Украина действительно хочет отказаться от участия, то этот выбор останется за ними, но при этом украинские спортсмены пострадают.

«Если они хотят сняться, так пусть снимаются. Украинская федерация лишь сделает плохо своим спортсменам. (...) Международной федерации гимнастики надо занять жесткую позицию и не вестись на эту манипуляцию», — заявил он.

Ранее президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявила о возможном бойкоте украинской командой World Challenge Cup в Париже, если Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит решение о допуске Мельниковой, олимпийской чемпионки 2021 года. FIG зарегистрировала пятерых российских и белорусских спортсменов как нейтральных участников на турнир в Париже, в том числе Мельникову, что вызвало недовольство украинской стороны.

