В Кремле рассказали детали разговора Путина и Фицо

Ушаков: Путин и Фицо продолжают обсуждение чувствительных вопросов тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в данный момент продолжают обсуждение наиболее чувствительных вопросов двухсторонних отношений тет-а-тет. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Разговор пока продолжается еще. Сейчас лидеры остались один на один, и они обмениваются мнениями по наиболее чувствительным вопросам», — указал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что Путин и Фицо уже обсудили ряд основных тем и их разговор был «очень полезным».

Ранее Фицо заявил Путину, что Словакия «очень жестко» реагирует на атаки со стороны Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба». Он пообещал поднять этот вопрос на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Словацкий премьер также поделился мнением, что Европейский союз напоминает жабу на дне колодца из-за того, что обладает неполной картиной мира. По его словам, Евросоюз «не способен реагировать на глобальные изменения».