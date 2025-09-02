Мир
В Нидерландах раскрыли изменение в требованиях Украины

Политик Тиммерманс: Украина вместо оружия начала просить у Нидерландов денег
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Украина вместо оружия начала просить у Нидерландов денег. Об этом заявил лидер крупнейшего нидерландского оппозиционного блока «Зеленые левые»/Партия труда Франс Тиммерманс в интервью газете Trouw.

«Украинцы теперь просят нечто иное. Они больше не просят F-16 или танки. Они просят денег, чтобы самим производить беспилотники вместе с нами и другими странами», — заявил политик.

По словам Тиммерманса, деньги нужны Украине на содержание постоянной армии и выплаты военнослужащим. Он подчеркнул, что требования Киева изменились, и Нидерландам следует на это реагировать.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен усилить санкционный режим в отношении России и вскоре представит 19-й пакет «новых жестких» санкций.

