00:10, 2 сентября 2025Мир

В ООН забеспокоились из-за отсутствия финансирования США

Reuters: В ООН опасаются сокращения сотрудников без финансирования США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Международная организация труда (МОТ) ООН выражает опасения по поводу возможного сокращения сотрудников, сообщает агентство Reuters.

Такой сценарий возможен, если организация не получит 107 миллионов долларов финансирования от США. Как отмечает агентство, сейчас на долю США приходится 22 процента регулярного бюджета МОТ.

При этом общий двухлетний бюджет МОТ на 2026–2027 годы в размере 930 миллионов долларов был утвержден в июне.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа предложила полностью прекратить финансирование международных миротворческих операций под эгидой ООН. При этом предложение Белого дома является частью более широкой инициативы по сокращению бюджета Государственного департамента США вдвое.

