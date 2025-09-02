Экономика
В Подмосковье пожаловались на питомник с десятками больных кошек

В Люберцах обнаружили питомник с 60 мейн-кунами, большинство из которых больны
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: RafCopy / Shutterstock / Fotodom

В подмосковных Люберцах пожаловались на питомник, где проживают десятки больных породистых кошек. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Всего в подпольном питомнике проживают около 60 мейн-кунов. Волонтеры утверждают, что животных используют в качестве доноров крови, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья многих из них. Питомцы страдают от истощения, блох, лишая, а у одного из них диагностировали опухоль.

Обнаружить питомник удалось летом 2025 года, когда хозяйку выселили из прежнего помещения, в котором проживали питомцы, и та попросила волонтеров помочь ей с перевозкой животных. «Вокруг была грязь, остатки их жизнедеятельности, стоял ужасный запах. Сами коты истощены», — отметили волонтеры. На данный момент им удалось вывезти из питомника на лечение примерно 20 кошек, однако большая часть из них по-прежнему находится там.

Ранее стало известно, что жительница Гатчины под Петербургом бросила в квартире 30 собак без еды на месяц.

