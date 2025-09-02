В России осудят журналистку Таратуту за нарушение деятельности иностранного агента

В Москве журналистку Юлию Таратуту осудят за нарушение деятельности иноагента

В Москве осудят журналистку Юлию Таратуту (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) из-за иноагентства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

47-летняя Таратута обвиняется по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

По данным ведомства, журналистка в течение года была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В период с января 2024 года по январь 2025-го она, находясь за пределами России, снова не предоставила в уполномоченный орган обязательные сведения в соответствии с законодательством РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что журналистка Таратута попала в России под заочный арест.

