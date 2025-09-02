Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 2 сентября 2025Силовые структуры

В России осудят журналистку Таратуту за нарушение деятельности иностранного агента

В Москве журналистку Юлию Таратуту осудят за нарушение деятельности иноагента
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве осудят журналистку Юлию Таратуту (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) из-за иноагентства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

47-летняя Таратута обвиняется по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

По данным ведомства, журналистка в течение года была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В период с января 2024 года по январь 2025-го она, находясь за пределами России, снова не предоставила в уполномоченный орган обязательные сведения в соответствии с законодательством РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что журналистка Таратута попала в России под заочный арест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо задал Путину «не очень приятный» вопрос

    Экс-премьер Польши развеял миф о России

    Фицо рассказал Путину о планах поговорить с Зеленским

    В Раде нашли способ восполнить личный состав ВСУ

    Мать отправила дочь в больницу после одного видеозвонка

    Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

    На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости