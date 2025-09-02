Депутат Заварзин выступил против обмена подозреваемого в расправе над Парубием

Депутат Госдумы Виктор Заварзин выступил против обмена подозреваемого в расправе над экс-спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием на военнопленных украинцев. Об этом член комитета нижней палаты парламента по обороне заявил изданию «Подъем».

Ранее задержанный украинскими силовиками Михаил Сцельников опроверг свои связи с Россией, подчеркнув, что его никто не шантажировал и не склонял к содеянному. При этом он захотел, чтобы его обменяли на пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ответ на просьбу подозреваемого, Заварзин заявил, что это «чисто внутренние разборки». «Это пусть господа из Львова там сами разбираются внутри. Сейчас будут искать внутренние ходы — там сын, там мать, там отец и так далее. Они же еще пытаются списать все на нас, что это типа мы, — сказал российский депутат. — Я не знаю, как власть отнесется, но я бы лично ничего не делал».

При этом парламентарий отметил, что в деле Сцельникова могут быть «чисто человеческие моменты», однако в ситуации надо разбираться.

Парубий получил смертельное огнестрельное ранение во Львове днем 30 августа. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался Михаил Сцельников, род деятельности которого не уточняется.