В России представили считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

Пушкинский музей представил считавшуюся утраченной картину «Мадонна с Младенцем»

Пушкинский музей представил картину художника Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, «Мадонна с Младенцем», которая считалась утраченной. Об этом сообщает пресс-служба столичного учреждения культуры.

Полотно вошло в проект «Новые шедевры Пушкинского», посвященного недавно приобретенным произведениям в коллекции музея. В релизе отмечается, что картина относится к зрелому периоду творчества Гверчино.

«Горячим поклонником творчества Гверчино был Диего Веласкес, который считал болонского мастера одним из выдающихся колористов. Среди русских художников его произведения высоко ценил Александр Бенуа», — добавили в музее.

Ранее стало известно, что Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проведет ревизию работ, которые были приобретены за последние годы.