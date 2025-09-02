В России священники с мощами проклявшего СССР патриарха облили площадь Ленина святой водой

Священники облили святой водой площадь Ленина в Чите, столице Забайкальского края, во время крестного хода. Об этом сообщает портал Chita.ru в Telegram.

По сообщению издания, священнослужители и миряне прошли с иконами, хоругвями и флагами по главной городской площади под колокольный звон передвижной звонницы. Священники окропили пространство вокруг себя освященной водой и принесли на площадь Ленина ковчег с частицей мощей проклявшего СССР святителя Тихона, патриарха Московского. В шествии приняли участие несколько сотен человек.

Патриарх Тихон (Беллавин), являвшийся первым в послесинодальный период патриархом (1917 — 1925 годы), предал советскую власть анафеме и призывал ее прекратить «кровавые расправы».

В 1989 году Тихон был прославлен РПЦ в лике исповедников.