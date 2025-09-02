В российском городе из квартиры вынесли неразорвавшийся снаряд ВСУ

В Ростове-на-Дону из квартиры получившего повреждения в результате атаки жилого дома вынесли неразорвавшийся снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

«В ходе оперативно-следственных действий, в одной из квартир пострадавшего прошедшей ночью дома был обнаружен неразорвавшийся заряд. В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов», — сообщил мэр города.

Он добавил, что из-за обнаружения снаряда 320 жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения — им стала школа №115, где занятия для школьников временно перевели в дистанционный формат.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 2 сентября — над регионом сбили 13 беспилотников. В результате атаки оказались повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. По последним данным, пострадали трое взрослых и один ребенок.