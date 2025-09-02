Россия
13:29, 2 сентября 2025

В российском городе возле торгового центра нашли именные пробирки с кровью

В Чите возле торгового центра нашли пробирки с кровью
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Unsplash

В Чите в лесопосадке возле торгового центра «Макси» нашли именные пробирки с кровью. Об этом пишет «Чита.Ру».

Со слов очевидцев, пробирки заполнены венозной кровью, на них видны имена пациентов, но документов рядом с емкостями замечено не было.

В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края заверили, что в указанном районе российского города нет подведомственных им медицинских учреждений.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, пояснили, что анализы крови относятся к медицинским отходам класса Б и подлежат химическому обеззараживанию перед утилизацией на специальных полигонах. В случае обнаружения подобных отходов там призвали обращаться в Минприроды и правоохранительные органы.

«В случае установления медучреждения, допустившего нарушения, ведомство проведет надзорное мероприятие и примет меры», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Ранее под Волгоградом на свалке нашли медицинские карты с персональными данными россиян. Там же были обнаружены упаковки из-под шприцев и баннер медицинского центра.

