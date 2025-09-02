Бывший СССР
В ВСУ заявили о способности российских войск брать села без пехотных штурмов

Инструктор ВСУ Черный: ВС РФ могут брать села без пехотных штурмов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска благодаря эффективному применению беспилотников способны брать под контроль села без использования тактики пехотных штурмов. Об этом рассказал в эфире украинского Youtube-шоу Alpha Media инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Черный.

«Есть люди из [центра перспективных беспилотных технологий] "Рубикон" на каком-то направлении. Они создают такие серьезные kill zone (зоны поражения — прим. «Ленты.ру» ) — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт», — рассказал военный.

Он добавил, что российские войска эффективно используют тактику подавления пехоты с помощью огромного числа одновременно работающих дронов.

Ранее стало известно, что российские дроны-разведчики получат детекторы «Малик-5» для защиты от перехвата. Такой детектор позволит уклоняться от атак FPV-перехватчиков в автоматическом режиме.

