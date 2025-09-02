Наука и техника
13:11, 2 сентября 2025Наука и техника

В зоне СВО начали получать «Уланы»

«Известия»: ВС России в зоне СВО начали получать багги «Улан»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали получать багги «Улан». Об этом пишет газета «Известия».

«Это первый российский крупносерийный транспортер переднего края», — говорится в публикации.

Багги «Улан», созданный на базе автомобиля «Нива», получил блок электропитания, обеспечивающий работу военного оборудования, в частности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также крышки светомаскировки на фарах. Другая особенность багги — усиленные бампер и капот, а в кабине машины — отдельное место для военнослужащего с ружьем и крепления для личного оружия.

Запуск двигателя транспортера осуществляется кнопкой без использования ключей. Не исключено, что в перспективе машина получит турель для стрелкового оружия.

В июле военкор Александр Харченко в Telegram сообщил, что новые транспортеры для подвоза боекомплекта и припасов появились в зоне СВО.

