Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:36, 2 сентября 2025Силовые структуры

Военный суд вынес приговор создателям группировки «Белая масть»

Фигурантам дела о создании «Белой масти» дали от шести лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от шести лет фигурантов уголовного дела о создании террористической радикальной группировки «Белая масть». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, приговор вынесли ранее приговоренному к пожизненному заключению за терроризм националисту Николаю Королеву (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Среди осужденных его жена, экс-заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Алексей Белков и другие фигуранты дела.

В 2008 году Королев был приговорен к пожизненному заключению по делу о взрыве на Черкизовском рынке, а спустя четыре года был осужден еще на 15 лет за расправу над гражданином КНДР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для альпиниста остаться в горах — честь». Дрон зафиксировал состояние Наговициной, застрявшей на пике Победы. Что известно?

    Россиянин поддержал украинских террористов и попал под следствие

    Фицо решил поделиться с Зеленским выводами по итогам встречи с Путиным

    Раскрыты темы переговоров Путина и Вучича

    Камчатке предрекли целый год афтершоков

    Дуэйн Скала Джонсон вышел в свет и взволновал фанатов экстремальным похудением

    В Европе пьяного пассажира сняли с рейса и увезли на инвалидной коляске

    В Подмосковье школьники массово попадали в обморок на торжественных линейках 1 сентября

    Врач указала на неожиданные психологические бонусы осени

    В России высказались о возможности размещения китайских миротворцев на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости