Военный суд вынес приговор создателям группировки «Белая масть»

Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от шести лет фигурантов уголовного дела о создании террористической радикальной группировки «Белая масть». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, приговор вынесли ранее приговоренному к пожизненному заключению за терроризм националисту Николаю Королеву (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Среди осужденных его жена, экс-заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Алексей Белков и другие фигуранты дела.
В 2008 году Королев был приговорен к пожизненному заключению по делу о взрыве на Черкизовском рынке, а спустя четыре года был осужден еще на 15 лет за расправу над гражданином КНДР.