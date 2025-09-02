Забота о себе
18:42, 2 сентября 2025Забота о себе

Врач развеяла три мифа о бюстгальтерах

Врач Уланкина: Постоянное ношение бюстгальтера не предотвращает обвисание груди
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dave McDermott / Unsplash

Врач Ольга Уланкина развеяла три распространенных мифы о бюстгальтерах. Их доктор опровергла в беседе с Life.ru.

По словам Уланкиной, вопреки распространенному мнению, постоянное ношение бюстгальтера не предотвращает обвисание груди. Врач объяснила, что форма груди зависит не от внешней поддержки, а от связок из эластина и коллагена, которые с возрастом естественным образом ослабевают.

Если носить бюстгальтер без перерыва, чрезмерное давление будет нарушать микроциркуляцию крови, предупредила врач. Косточки же могут натирать кожу и смещаться во сне. Женщинам с большой грудью Уланкина порекомендовала выбирать для сна мягкие топы без косточек.

Вторым мифом доктор назвала утверждения о том, что нижнее белье может провоцировать рак молочной железы. Она заверила, что наличие этой связи не подтвердило ни одно серьезное исследование. При этом, признала Уланкина, слишком тесное белье с косточками может травмировать ткани и приводить к липомам, а сон в таком бюстгальтере опасен нарушением кровообращения

Кроме того, доктор отметила, что развеяла миф о том, что грудь можно увеличить упражнениями. Она объяснила, что мышцы есть только вокруг молочных желез, а не внутри них.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что некоторые напитки приводят к инсульту. Так, по его словам, данное заболевание может возникнуть из-за алкоголя.

