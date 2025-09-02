Российские военные зашли на южную окраину Покровска

ВС России смогли продвинуться на южной окраине Покровска

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли продвинуться на южной окраине Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики смогли зайти на южную окраину Покровска», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что, помимо этого, ВС России продолжают охват соседнего с Покровском населенного пункта Мирноград с востока.

Ранее стало известно, что ВС России смогли зайти в западную часть Красноармейска. Отмечается, что бои идут также и на флангах группировки Вооруженных сил Украины, а ВС России пытаются прервать снабжение украинских войск в городе.

