14:08, 2 сентября 2025

Российские военные зашли на южную окраину Покровска

ВС России смогли продвинуться на южной окраине Покровска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли продвинуться на южной окраине Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики смогли зайти на южную окраину Покровска», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что, помимо этого, ВС России продолжают охват соседнего с Покровском населенного пункта Мирноград с востока.

Ранее стало известно, что ВС России смогли зайти в западную часть Красноармейска. Отмечается, что бои идут также и на флангах группировки Вооруженных сил Украины, а ВС России пытаются прервать снабжение украинских войск в городе.

