Вучич назвал нелегкой подготовку к переговорам с Путиным

Президент Сербии Вучич: Нелегко готовиться к переговорам с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о непростой подготовке к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Его цитирует сербское издание Blic.

Вучич объяснил сложность переговоров размерами двух стран. «Я представляю маленькую страну, и я должен в каждом слове заботиться об интересах нашей страны и не ошибаться, не причинять вреда своей стране», — рассказал он.

Политик назвал ошибочным представление о переговорах как простом разговоре между двумя людьми. «Это нелегко — разговаривать с президентом Путиным час и готовиться к этому. Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь, что хочешь. Это не так», — подчеркнул Вучич.

По словам сербского лидера, в ходе разговора президенты затронули вопросы из разных областей, в частности, энергетики и военно-технического сотрудничества.

Президенты встретились в Пекине 2 сентября. В ходе беседы Вучич заверил Путина, что Белград продолжит сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта.