Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:14, 2 сентября 2025Мир

Вучич назвал нелегкой подготовку к переговорам с Путиным

Президент Сербии Вучич: Нелегко готовиться к переговорам с Путиным
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о непростой подготовке к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Его цитирует сербское издание Blic.

Вучич объяснил сложность переговоров размерами двух стран. «Я представляю маленькую страну, и я должен в каждом слове заботиться об интересах нашей страны и не ошибаться, не причинять вреда своей стране», — рассказал он.

Политик назвал ошибочным представление о переговорах как простом разговоре между двумя людьми. «Это нелегко — разговаривать с президентом Путиным час и готовиться к этому. Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь, что хочешь. Это не так», — подчеркнул Вучич.

По словам сербского лидера, в ходе разговора президенты затронули вопросы из разных областей, в частности, энергетики и военно-технического сотрудничества.

Президенты встретились в Пекине 2 сентября. В ходе беседы Вучич заверил Путина, что Белград продолжит сохранять нейтралитет в вопросе украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР и показал карту

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в откровенной позе снялась на яхте

    Рамзан Кадыров оскорбил Зеленского в стихах

    Два пассажира пострадали после падения самолета на 1300 метров во время турбулентности

    В России представили считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    Российский военнослужащий незаконно возил людей на военных самолетах

    Мужчина потерял руководящую должность из-за недержания мочи

    Определен главный фактор уязвимости к болезни мозга

    Карпин назвал необходимую футболистам книгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости