Вуди Аллен решил снять фильм с Дональдом Трампом

Режиссер Вуди Аллен заявил, что хотел бы снять Дональда Трампа в своем фильме
Андрей Шеньшаков

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский режиссер Вуди Аллен поделился идеей снять президента США Дональда Трампа в своем новом фильме. Об этом сообщает издание NY Post со ссылкой на подкаст с американским комиком и телеведущим Биллом Маром.

«Моим единственным желанием было бы снять его. Если бы он позволил мне снять его сейчас, когда он президент, думаю, я был бы действительно способен на чудеса», — пообещал Аллен.

Известно, что культовый постановщик снимал Трампа в фильме «Знаменитость», вышедшем в прокат в 1998 году. В нем политик и бизнесмен играет самого себя. По словам Аллена, с ним было приятно работать, он оказался очень хорошим актером.

Ранее стало известно, что МИД Украины выразил недовольство выступлением легендарного американского режиссера Вуди Аллена на Московской неделе кино. Постановщик принимал участие в мероприятии в онлайн-формате.

