Вуди Аллен заявил о желании снять Трампа в новом фильме

Вуди Аллен заявил о желании поработать с Трампом на съемочной площадке

Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен заявил, что хотел бы поработать с президентом США Дональдом Трампом на съемочной площадке. Его слова приводит РИА Новости.

Во время подкаста с известным американским комиком и телеведущим Биллом Маром Аллен подчеркнул, что его единственным желанием было бы снимать картину с Трампом.

«Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — подчеркнул он.

Режиссер отметил опты работы с Трампом во время съемок фильма «Знаменитость», который вышел в прокат в 1998 году. В ленте будущий американский президент играл самого себя. «С ним было приятно работать, и он оказался очень хорошим актером», — заключил Аллен.

Ранее МИД Украины выразил недовольство выступлением Вуди Аллена на Московской неделе кино. Режиссер принимал участие в мероприятии в онлайн-формате, отметив, что испытывает «только хорошие чувства к России».