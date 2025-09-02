Россия
Вышедшего к российской школе медведя сняли на видео

В Иркутской области медведь вышел к школе в поселке Боровском
Анна Щербакова
В Иркутской области медведь вышел к школе, расположенной в поселке Боровском. Косолапого сняли на видео в российском регионе, ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленных кадрах видно, как хищник пробирается вдоль забора учебного заведения. Он пытается выйти к домам.

Как утверждает Babr Mash, всего за сутки жители Иркутской области видели шесть медведей. Один зверь был замечен в Боровском. Другого встретили около Промышленной улицы в Братске, двоих — возле лесокомплекса в Усть-Илимске и еще двух — в садоводствах «Рассвет» и «Березка».

Позже все хищники ушли обратно в лес. Никто из граждан после встреч с животными не пострадал. Сотрудники полиции попросили россиян не подкармливать зверей, чтобы они не привыкали.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области медведь напал на пастуха и ранил поросенка.

