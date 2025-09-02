Замужняя женщина нашла любовника на 11 лет моложе и оказалась в тупике

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет 33-летней женщине, счастливой в браке и нашедшей любовника на 11 лет моложе. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам женщины, она замужем, но живет двойной жизнью: у нее есть 22-летний любовник. «Мы познакомились в марте в спортзале, который я посещаю перед работой. Он ходит туда в одно и то же время, и мы постоянно сталкивались друг с другом. В конце концов мы разговорились, пошли выпить, и с этого момента наши отношения начали развиваться. Мы регулярно ходим к нему домой, где занимаемся диким сексом и делаем такие вещи, о которых муж (милый, но очень сдержанный человек) и мечтать не смел», — рассказала она.

Недавно тайный возлюбленный признался женщине в любви и предложил ей уйти из дома и вместе с ним, но она, хоть и знает, что поступает безумно и рискует всем, хочет, чтобы все оставалось как есть.

В ответ Коллинз заявила, что подобные планы в долгосрочной перспективе невыполнимы — либо муж что-то заподозрит, либо любовник устанет ждать. «Вы рискуете любовью и уважением своего сына, отношением друзей и семьи и комфортной жизнью. В настоящее время вы и ваш возлюбленный видите друг в друге только лучшие стороны, но достаточно ли у вас общего, чтобы построить совместную жизнь?» — задала вопрос коуч. Она призвала женщину прекратить роман на стороне и поговорить с мужем о том, что происходит и почему.

