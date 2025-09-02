Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:20, 2 сентября 2025Забота о себе

Замужняя женщина нашла любовника на 11 лет моложе и оказалась в тупике

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет 33-летней женщине, счастливой в браке и нашедшей любовника на 11 лет моложе. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам женщины, она замужем, но живет двойной жизнью: у нее есть 22-летний любовник. «Мы познакомились в марте в спортзале, который я посещаю перед работой. Он ходит туда в одно и то же время, и мы постоянно сталкивались друг с другом. В конце концов мы разговорились, пошли выпить, и с этого момента наши отношения начали развиваться. Мы регулярно ходим к нему домой, где занимаемся диким сексом и делаем такие вещи, о которых муж (милый, но очень сдержанный человек) и мечтать не смел», — рассказала она.

Недавно тайный возлюбленный признался женщине в любви и предложил ей уйти из дома и вместе с ним, но она, хоть и знает, что поступает безумно и рискует всем, хочет, чтобы все оставалось как есть.

Материалы по теме:
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016

В ответ Коллинз заявила, что подобные планы в долгосрочной перспективе невыполнимы — либо муж что-то заподозрит, либо любовник устанет ждать. «Вы рискуете любовью и уважением своего сына, отношением друзей и семьи и комфортной жизнью. В настоящее время вы и ваш возлюбленный видите друг в друге только лучшие стороны, но достаточно ли у вас общего, чтобы построить совместную жизнь?» — задала вопрос коуч. Она призвала женщину прекратить роман на стороне и поговорить с мужем о том, что происходит и почему.

Ранее Коллинз дала совет женщине, обнаружившей через 25 лет брака, что у ее мужа есть ребенок от другой. Коуч посоветовала женщине обратиться к семейному психологу, чтобы понять, почему измена стала частью их жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о подписанном меморандуме по «Силе Сибири-2»

    В российском городе школьников перевели на дистант в первый день занятий из-за атаки БПЛА

    Ряд российских регионов предупредили о 40-градусной жаре

    Напавшие на российского полицейского мигранты задержаны

    Замужняя женщина нашла любовника на 11 лет моложе и оказалась в тупике

    Уничтожение Парубия назвали заказом Зеленского

    Стало известно о потере 80 процентов личного состава ВСУ на одном направлении

    В российском городе из квартиры вынесли неразорвавшийся снаряд ВСУ

    «Газпром» увеличит объемы поставок газа Китаю

    Российский пенсионер открыл огонь по бывшей жене и ее сестре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости