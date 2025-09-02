Экономика
10:34, 2 сентября 2025Экономика

Запасы угля в Донбассе оценили

Глава Роснедр Казанов: Запасы угля в Донбассе составляют 5 % от всех в России
Вячеслав Агапов

Фото: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom

В Донбассе сосредоточены запасы угля в размере 12 миллиардов тонн. Так недра оценил глава Роснедр Олег Казанов, его слова приводит РИА Новости.

В преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) эксперт отметил, что запасы угля в регионе занимают объем в пять процентов от общероссийских. Однако несмотря на внушительные залежи, добыча энергоресурса на Донбассе составляет порядка 0,4-0,5 процента от общероссийской. При этом в новых регионах много угольных объектов: в Донецкой народной республике действует 77 лицензий, а в Луганской — 120.

«С одной стороны, там добывается уголь высокого качества, это хорошие марки. В том числе есть и коксующиеся угли. С другой стороны, там осуществляется шахтная добыча. А это большие глубины и значительная степень выработанности запасов. Поэтому в этом регионе не происходит широкомасштабной добычи», — добавил он.

По итогам первого полугодия 2025 года экспорт энергетического угля из России вырос на 19 процентов, до более чем 69 миллионов тонн. Преимущественно энергоресурс продавали на индийском (плюс 33 процента, 10 миллионов тонн) и турецком (плюс 53 процента, 13,9 миллиона тонн) направлениях. Однако даже с учетом небольшого роста мировых цен получать прибыль от поставок компании без собственных логистических мощностей могут лишь на Дальнем Востоке. Отгрузки через порты Юга и Северо-Запада остаются убыточными.

