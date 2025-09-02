Запуск баллистической ракеты «Искандер-М» сняли на видео из кабины истребителя

Опубликовано снятое из кабины истребителя видео запуска «Искандера-М»

Запуск баллистической ракеты «Искандер-М» сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Сообщается, что видео было снято из кабины истребителя Су-34. На кадрах можно увидеть запуск баллистической ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса.

Деталей о месте запуска и целях не приводится.

Ранее, 30 августа, сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. Для удара, в частности, использовались комплексы «Искандер-М» и «Искандер-К», морские ракеты «Калибр», ракеты Х-101 и более сотни беспилотников «Герань-2».