Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:31, 2 сентября 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт дипломатией

Дубинский заявил о нежелании Зеленского урегулировать конфликт дипломатией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не желает и не может решать вопрос утраченных территорий дипломатическим. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский добавил, что Зеленский испытывает нежелание урегулировать конфликт дипломатией в том числе из-за влияния западных лидеров.

«Их задача ни в коем случае не допустить даже теоретической возможности объединения России, Украины и Беларуси в экономический альянс, потому что это поставит под угрозу гегемонию Франции и Германии в Европе», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые хотел бы получить Киев. По его словам, Украине необходимо сохранение численности военнослужащих, их обеспечение финансами и оружием за счет украинского, американского и европейского производств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

    Стало известно о больших потерях ВСУ из-за нехватки техники

    Раскрыто число въехавших в Россию с начала года украинцев

    Новые iPhone перестанут работать с сим-картами

    Кармен Электра похвасталась фигурой в микрошортах

    Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт дипломатией

    Оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера

    Сотрудник магазина украл интимные фото клиентки и попался из-за своей возлюбленной

    В России допустили снижение ключевой ставки

    Бывший заключенный рассказал о боевом крещении в первый день в тюрьме строгого режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости