Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу

Reuters: Жертвами землетрясения в Афганистане признаны больше 1,1 тыс. человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Афганистане превысило тысячу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганский Красный Полумесяц..

Стихийное бедствие унесло жизни 1,1 тысячи афганцев. Ранеными в результате землетрясения признано больше 3,2 тысячи человек. По сведениям агентства, из-за катаклизма пострадало свыше 8 тысяч домов. Гуманитарная помощь уже была доставлена около 30 тысячам местных жителей.

Землетрясение произошло в Афганистане ночью 1 сентября. Подземные толчки были зарегистрированы в горной провинции Кунар в 30 километрах от города Джелалабад, на границе с Пакистаном. Очаг залегал на глубине 8 километров. Магнитуда землетрясения достигла 6, а разрушения охватили округа Нургал, Чапа-Дара Ватапур, Маноги и Соккай. Впоследствии произошло два афтершока силой 5,2 и 4,7. Это землетрясение стало для Афганистана мощнейшим за последние два года.